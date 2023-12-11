СКР рассказал о задержании жителя Чехии за покушение на российского военного

СКР: украинский агент из Чехии обвиняется в покушении на убийство военного ВС РФ

Жителя Чехии задержали за покушение общеопасным способом на военнослужащего Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» рассказал Следственный комитет России (СКР).

Иностранец проживал некоторое время в Симферополе и готовил покушение по заказу Службы безопасности Украины. Днем 23 сентября агент около многоквартирного дома по улице Садовой Джанкоя активировал самодельное взрывное устройство, заложенное им под автомобиль Chevrolet Aveo. Он не смог реализовать задуманное по не зависящим от него обстоятельствам, отметили в ведомстве.

Ранее в СКР рассказали о делах пособников украинских спецслужб в Крыму. Среди задержанных также 39-летний уроженец Винницкой области и два жителя Феодосии. Отмечается, что все они находятся в СИЗО и дают признательные показания.

11 декабря стало известно, что ФСБ в 2023 году разгромила в Крыму созданную под контролем западных кураторов разветвленную сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты и диверсии.