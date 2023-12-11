ФСБ разгромила в Крыму разветвленную сеть агентов Украины за подготовку терактов

ФСБ разгромила в Крыму сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты

ФСБ в 2023 году разгромила в Крыму созданную под контролем западных кураторов разветвленную сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты и диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, ФСБ и СКР удалось пресечь деятельность законспирированной агентурной сети украинских спецслужб. Она была создана для совершения диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.

Кроме того, бойцы спецслужбы установили кураторов агентов из Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины. Целями агентов были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в 2023 году в Крыму 18 украинских агентов и их пособников за диверсии и подрывы автомобилей. Задержанные причастны к пяти диверсиям на железных дорогах в Симферопольском, Кировском районах Крыма и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке Кореиз, а также подрывам транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны России.