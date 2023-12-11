ФСБ в 2023 году задержала в Крыму 18 украинских агентов и пособников за диверсии

ФСБ: в 2023 году в Крыму задержали 18 агентов Украины и пособников за диверсии

ФСБ задержала в 2023 году в Крыму 18 украинских агентов и их пособников за диверсии и подрывы автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные причастны к пяти диверсиям на железных дорогах в Симферопольском, Кировском районах Крыма и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке Кореиз, а также подрывам транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны России.

Всего следствие возбудили и расследует более 30 дел террористической направленности, уточнили в ФСБ. Фигурантам грозит по этим статьям до 25 лет колонии.

Также известно, что сотрудники ФСБ сорвали 14 диверсий в Крыму в 2023 году и обнаружили 15 тайников с оружием, которые подготовили Вооруженные силы Украины.