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12:35, 4 мая 2024Бывший СССР

Президент Казахстана приедет в Москву

Посол Казахстана в России Абаев: президент Токаев посетит Москву 8-9 мая

Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Москву 8-9 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла республики в России Даурена Абаева.

«8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву», — сообщил посол Казахстана. Он отметил, что встречи между президентом России Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым проходят регулярно. «После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза — на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего», — пояснил Абаев.

Посол республики также рассказал, что встреча лидеров стран планируется в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Кроме того, мы собираемся в Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией. Повестка достаточно насыщенная на этот год», — сообщил он.

В марте Владимир Путин заявил, что 8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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      Олег Давыдов
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