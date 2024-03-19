Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве в мае

Путин: юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с председателем коллегии ЕАЭС Бакытжаном Сагинтаем Путин отметил, что подготовка к мероприятию уже идет. «8 мая мы запланировали, здесь в Москве будет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Россия рекордно нарастила объемы торговли с рядом стран, преимущественно с дружественными государствами. Их доля в структуре российского товарооборота достигла отметки в 77 процентов. Речь идет о росте торговли со странами ЕАЭС, а также с Китаем, Индией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бразилией и Сингапуром.