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14:04, 8 февраля 2024Экономика

Россия рекордно нарастила торговлю с рядом стран

Решетников: доля дружественных стран в товарообороте России достигла 77 %

Фото: China Daily / Reuters

По итогам 2023 года Россия рекордно нарастила объемы торговли с рядом стран, преимущественно с дружественными государствами. Их доля в структуре российского товарооборота достигла отметки в 77 процентов, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его слова приводит «Прайм».

Речь идет о рекордном наращивании торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также с Китаем, Индией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бразилией и Сингапуром, уточнил министр. «По всем нашим ключевым партнерам, действительно, достигнуты самые высокие обороты», — заявил Решетников.

При этом доля Евросоюза (ЕС) в структуре российского товарооборота за это время, напротив, снизилась более чем вдвое. Нарастить же объемы торговли с дружественными странами, как уточнил он, удалось во многом благодаря развитию транспортной и логистической инфраструктуры.

Главным торгово-экономическим партнером России по итогам 2023 года стал Китай. Суммарный объем товарооборота РФ с азиатской страной за этот период достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. Однако по этому показателю Россия по-прежнему отстает от ключевых партнеров Китая, включая государства АСЕАН (911,71 миллиарда долларов) и страны Евросоюза (782,98 миллиарда).

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      Анатолий Акулов
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