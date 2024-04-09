Путин провел разговор с Токаевым

Путин обсудил с главой Казахстана Токаевым аспекты международной проблематики

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что главы государств обсудили некоторые аспекты международной и региональной проблематики. Путин и Токаев, в частности, затронули эти вопросы в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана — в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Президенты отметили взаимодействие профильных ведомств и служб стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации.

39 российских регионов были затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.