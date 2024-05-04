На Украине мужчины заявили об усталости от правительства и нежелании воевать

The Guardian: на Украине мужчины устали от правительства и не хотят воевать

На Украине мужчины массово уклоняются от призыва в армию, не желая участвовать в боевых действиях и рисковать своей жизнью. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как заявил журналистам украинский гражданский волонтер Сергей, население республики устало от войны и правительства. Он подчеркнул, что любит свою страну, однако не хочет идти воевать.

Другой собеседник издания, 36-летний IT-менеджер Александр, рассказал, что редко выходит на улицу и избегает общественного транспорта, передвигаясь только на автомобиле. По его словам, он переехал в богатый район Киева, поскольку сотрудники военкомата предпочитают ловить призывников в более бедных районах. «Я чувствую себя рабом. У тебя одна жизнь. Если это выбор между жизнью и флагом, я выбираю жизнь», — сказал Александр.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко назвал число уклонистов, ежедневно пытающихся покинуть территорию республики. По его словам, каждый день незаконно выехать из страны с помощью поддельных документов или взяток пытаются 10 мужчин.