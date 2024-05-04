Двойник Кейт Мосс снялась для Vogue

Двойник британской модели Кейт Мосс Дениз Ононе снялась для журнала Vogue

Двойник британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Дениз Ононе снялась для арабской версии журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В рамках фотосессии в том числе было сделано несколько кадров крупным планом с лицом англичанки. При этом героиня съемки рассказала, что в 18 лет попала в аварию, после чего ее внешность оказалась обезображена. «У меня до сих пор остались шрамы. Я годами ненавидела свое отражение», — отметила собеседница издания.

Однако впоследствии Ононе стали приглашать на съемки из-за сходства со знаменитой манекенщицей, также у нее появились поклонники в соцсетях. В 2024 году она вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже.

«Я не хочу ничего отнимать у самой Кейт Мосс. Думаю, она потрясающая. Я бы с удовольствием познакомилась с ней однажды», — отметила Ононе.

В сентябре 2023 года двойник рэпера Канье Уэста, сменившего имя на Йе, появился на показе в лонгсливе «жизни евреев имеют значение».