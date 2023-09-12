Двойник Канье Уэста вышел на показ в вещи с фразой «жизни евреев имеют значение»

Двойник рэпера Канье Уэста, сменившего имя на Йе, появился на показе в лонгсливе с лозунгом и привлек внимание публики. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) манекенщика Барона Джей Литтлтона.

Мужчина, который известен в соцсетях как «Клон Канье», вышел на подиум дефиле бренда Creators inc. в кофте синего цвета с фразой Jewish Lives Matter («Жизни евреев имеют значение»). Среди прочего модель надел на шоу, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, кепку с надписью YZS, которая пародирует вещи марки YZY авторства самого Уэста.

«Своим перфомансом я бы хотел призвать все культуры сплотиться вокруг друг друга. Все национальности имеют значение», — пояснил двойник в интервью New York Jewish Week.

В марте Канье Уэста признали антисемитом года. Этого антититула он удостоился из-за систематических высказываний о евреях. В 2022 году исполнитель не раз позволял себе антисемитские высказывания. Он заявлял, что любит Адольфа Гитлера. Певец также несколько раз утверждал, что евреи контролируют большинство средств массовой информации, а также банки, недвижимость и торговые центры.