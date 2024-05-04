Бывший участковый полиции получил срок в колонии за мошенничество и помощь ОПС

В Москве экс-полицейский получил 4 года колонии за мошенничество и помощь ОПС

В Москве суд приговорил бывшего участкового уполномоченного полиции 35-летнего Владимира Герасимчука к четырем годам лишения свободы за мошенничество и помощь организованному преступному сообществу (ОПС). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Экс-полицейский признан виновным по статьям о мошенничестве и о пособничестве в деятельности преступного сообщества, совершенном с использованием своего служебного положения. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Как установил суд, в январе 2015 года Герасимчук являлся участковым полиции ОМВД по Пресненскому району Москвы. Он собирал информацию о собственниках, жильцах и нежилых квартирах, а также контролировал поступающие в полицию сообщения об обнаружении тел владельцев недвижимости и проживающих в квартирах. Установлено, что осужденный проводил фиктивные опознания умерших людей и не занимался поисками их родственников, которые могли претендовать на наследство. Делал он это для того, чтобы помогать мошенникам, которые совершали тяжкие и особо тяжкие преступления.

По данным прокуратуры, фигурант обеспечивал участникам ОПС возможность завладеть правами собственности на имущество потерпевших. Он обеспечивал оформление и выдачу заведомо подложных паспортов граждан РФ на имя владельцев и жильцов квартир с фотографиями участников преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что в Москве Щербинский суд арестовал бывшего начальника отделения внутренних дел «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева на срок до 2 июня 2024 года по подозрению в организации незаконной миграции. Вместе с подельниками он фиктивно ставил на учет иностранцев за вознаграждения.