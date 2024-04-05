Суд в Москве арестовал экс-главу ОВД «Коммунарский» Тургенева

В Москве суд арестовал бывшего начальника ОВД «Коммунарский» Тургенева до 2 июня

В Москве Щербинский суд арестовал бывшего начальника отделения внутренних дел (ОВД) «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева на срок до 2 июня 2024 года. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

В ходе заседания суд рассказал еще о двух фигурантах — подельниках Тургенева. Задержанным предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий и об организации незаконной миграции. Все осужденные арестованы на 1,5 месяца.

Тургенев был задержан 4 апреля по подозрению в организации незаконной миграции. Вместе с подельниками они фиктивно ставили на учет иностранцев за вознаграждения. Таким образом бывшим правоохранителям удалось оформить более тысячи мигрантов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет требует арестовать Тургенева.

