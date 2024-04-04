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11:02, 4 апреля 2024Силовые структуры

Экс-главу ОВД «Коммунарский» задержали за организацию незаконной миграции

В Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский» Тургенева

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве задержали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева. Об этом сообщает РБК.

Бывшего полицейского заподозрили в организации незаконной миграции. Вместе с Тургеневым задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции. Сообщники долгое время за вознаграждения фиктивно ставили на учет иностранцев. Всего они нелегально оформили более тысячи мигрантов.

Возбуждены дела по статье 286 («Превышение должностных полномочий») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Теперь задержанным грозит до десяти лет колонии.

Отмечается, что Тургенев ушел на пенсию в феврале 2024 года.

Ранее стало известно, что в Ставрополе суд приговорил к 11 годам колонии бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД за торговлю запрещенными веществами.

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      Екатерина Кашурникова
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