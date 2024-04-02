Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:07, 2 апреля 2024Силовые структуры

Российский полицейский торговал наркотиками и сел на 11 лет в колонию

В Ставрополе суд дал 11 лет колонии экс-полицейскому за сбыт наркотиков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Ставрополе суд приговорил к 11 годам колонии бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД за торговлю запрещенными веществами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Бывший полицейский признан виновным в трех преступных эпизодах.

Следствие и суд установили, что в августе 2022 года он дважды продал местному жителю наркотические и психотропные вещества. Также полицейский незаконно хранил запрещенный товар дома и в машине жены. Криминальный бизнес раскрыли силовики и задержали оперативника. В ходе следствия он находился под стражей.

28 марта сообщалось, что экстренная отставка генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина с поста главы МВД Татарстана, который он занимал с 2012 года, связана с его племянником, которого поймали с мефедроном. Высокопоставленный полицейский помог родственнику избежать уголовной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?

      Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак. Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

      Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

      Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

      Звезда «Приключений Электроника» чуть не попал в плен к украинцам

      Астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство бензина

      В США оценили возможность войны России и НАТО

      «Калашников» представит модернизированный СКАТ 350 на выставке

      В российском регионе инвалид-колясочник ударил ножом жену и сел на 3,5 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше