Российский полицейский торговал наркотиками и сел на 11 лет в колонию

В Ставрополе суд дал 11 лет колонии экс-полицейскому за сбыт наркотиков

В Ставрополе суд приговорил к 11 годам колонии бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД за торговлю запрещенными веществами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Бывший полицейский признан виновным в трех преступных эпизодах.

Следствие и суд установили, что в августе 2022 года он дважды продал местному жителю наркотические и психотропные вещества. Также полицейский незаконно хранил запрещенный товар дома и в машине жены. Криминальный бизнес раскрыли силовики и задержали оперативника. В ходе следствия он находился под стражей.

28 марта сообщалось, что экстренная отставка генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина с поста главы МВД Татарстана, который он занимал с 2012 года, связана с его племянником, которого поймали с мефедроном. Высокопоставленный полицейский помог родственнику избежать уголовной ответственности.