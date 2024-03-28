Раскрыта подоплека экстренной отставки главы МВД российского региона

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД Татарстана из-за племянника

Экстренная отставка генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина с поста главы МВД Татарстана, который он занимал с 2012 года, связана с его племянником. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram, раскрыв подоплеку увольнения высокопоставленного полицейского.

По его данным, генерал покрывал пойманного с наркотиками 28-летнего Станислава Мишенькина. Его за рулем автомобиля Nissan Qashqai остановили сотрудники ГИБДД 1 октября 2023 года в Казани. В салоне они нашли сверток с 1,94 грамма мефедрона. Племянника Хохорина доставили в отдел полиции, поместили в камеру и возбудили уголовное дело за перевозку запрещенного вещества. Но на следующий день Мишенькина освободили по указанию исполняющего обязанности начальника отдела полиции №4 Анатолия Григорьева, которому приказал от имени министра Хохорина лично начальник полиции управления МВД Казани Ильнур Хаялиев.

В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию. Хохорин не привлечен к уголовной ответственности, отмечает депутат, несмотря на показания его бывших подчиненных Григорьева и Хаялиева.

Хинштейн направил запросы генпрокурору и главе Следственного комитета России (СКР) о передаче этого уголовного дела в производство центрального аппарата СКР.

30 декабря 2023 года на предновогоднем собрании руководителей подразделений МВД Татарстана Хохорин объявил, что подал рапорт об отставке.

В мае 2021 года сообщалось, что Хохорин вернул хозяину найденный в лесу клад с бриллиантами стоимостью 160 миллионов рублей. Клад с 2613 ювелирными изделиями и сертифицированными бриллиантами был найден в лесу в результате продолжительных поисков сотрудниками МВД.