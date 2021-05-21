Российский министр вернул хозяину клад с бриллиантами на 160 миллионов рублей

Министр внутренних дел республики Татарстан Артем Хохорин вернул хозяину найденный в лесу клад с бриллиантами стоимостью 160 миллионов рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД России.

21 мая четыре мешка с драгоценностями переданы представителю потерпевшей стороны — директору частной ювелирной компании, который поблагодарил полицейских за возвращение ценностей, составляющих 70 процентов активов его предприятия.

Клад с 2613 ювелирными изделиями и сертифицированными бриллиантами был найден в лесу в результате продолжительных поисков сотрудниками МВД.

Ценности были похищены гражданином Колумбии на выставке в Казани в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу. Иностранец с подельниками украл чемодан с бриллиантами у сотрудника ювелирной компании. Его задержали в Аргентине по запросу Генпрокуратуры России в марте и экстрадировали в Москву. Колумбиец не мог вспомнить, где именно закопал бриллианты, поэтому полицейским пришлось перерыть большие площади леса.