В российском лесу нашли драгоценностей на 160 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Волк рассказала, что в 2018 году колумбиец после участия в выставке в Казани украл у одной из ювелирных компаний четыре мешка с драгоценностями. По ее словам, подозреваемый после экстрадиции в Россию в марте 2021 года и заключения под стражу признался, что закопал их в лесополосе одного из районов столицы Татарстана. Позже полицейские обыскали указанный им участок и обнаружили тайник с драгоценностями.

Гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро в России обвиняется в краже в особо крупном размере. По версии следствия, в июле 2018 года в выставочном павильоне Казани похититель украл у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей, после чего скрылся.

Суд в Казани заочно арестовал преступника, и тот был объявлен в розыск. В сентябре 2019-го колумбиец был задержан в Аргентине, и только в сентябре 2020-го удалось добиться положительного решения о его выдаче.