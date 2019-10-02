Подозреваемые в краже драгоценностей из магазина лжедорожники задержаны

Полицией задержаны двое подозреваемых в краже ювелирных изделий на пять миллионов рублей из магазина в Туле. Об этом во вторник, 2 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в мае мужчины, одетые в экипировку дорожных служб и медицинские маски, разбили молотками витрины магазина, забрали драгоценности и скрылись.

Подозреваемые оказались уроженцами одной из стран Закавказья. Один из них находился в международном розыске. Решением суда они были арестованы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже.

В мае сообщалось, что из квартиры в Санкт-Петербурге были похищены 15 золотых слитков, драгоценности и часы на общую сумму порядка одного миллиона рублей. Трое подозреваемых были задержаны. Они смогли проникнуть в жилище, подобрав ключи к замку входной двери.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru