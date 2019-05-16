Из петербургской квартиры вынесли 15 золотых слитков

Петербугрские оперативники раскрыли кражу на сумму более миллиона рублей, в ходе которой из квартиры в центре города были вынесены золотые слитки и дорогостоящие украшения. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел 2 мая 2019 года в доме №3 на Парадной улице. По сообщению полицейских, из квартиры тогда исчезли 15 золотых слитков на сумму порядка миллиона рублей, а также дорогие часы и ювелирные украшения. Злоумышленники смогли проникнуть в квартиру, подобрав ключи.

В ходе расследования по делу задержаны трое граждан в возрасте от 40 до 49 лет, один из них оставлен под домашним арестом, двое помещены под стражу. Работа по поиску других участников преступной группы продолжается.

По факту кражи возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.

Золотые слитки регулярно фигурируют в полицейских сводках о краже имущества. В начале 2019 года стало известно о краже 3,5 килограмма золота одним из сотрудников якутской полиции у фигуранта по делу о коррупции. Мужчина в ходе досмотра обнаружил на задержанном поясной ремень с закрепленными на них слитками и забрал себе десять из них.

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