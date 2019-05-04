Эстония отчиталась о своем единственном золотом слитке в центробанке

Золотой запас Эстонии составляет 256 килограммов, однако большая часть драгметалла хранится за пределами страны. Об этом рассказал руководитель отдела финансовых рынков Банка страны Фабио Филипоцци в эфире программы Terevisioon, передает ERR.

В эстонском центробанке находится всего один золотой слиток. Он весит 11 килограммов, а его стоимость оценивается в полмиллиона евро. Издание подчеркивает, что «в некотором роде это музейный экспонат», поскольку его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.

Остальной золотой запас страны хранится в Нью-Йорке «в целях безопасности». Такое решение было принято правительством во время существования первой Эстонской Республики.

Филипоцци подчеркнул, что большую часть золотого запаса республика продала в 1990-х после выхода из состава СССР. Вырученные средства Эстония инвестировала в другие ликвидные финансовые инструменты: в акции и облигации.

По данным портала Trading Economics, Эстония занимает предпоследнее место среди европейских стран, уступив место Мальте, золотой запас которой составляет 90 килограммов. Латвия и Литва хранят 6,6 и 5,8 тонн золота соответственно.

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