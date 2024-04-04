Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 4 апреля 2024Силовые структуры

Задержанного в России за незаконную миграцию главу отдела полиции уволят

МВД уволит начальника отдела полиции «Коммунарский» Тургенева
Начало событий в новости Экс-главу ОВД «Коммунарский» задержали за организацию незаконной миграции

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

МВД отстранило от службы начальника столичного отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева, задержанного по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

В отношении него проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей. При подтверждении вины Тургенева уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Начальником отдела полиции в Коммунарке стал Павел Аршун.

Ранее 4 апреля сообщалось о задержании Тургенева и старшего инспектора отдела по вопросам миграции. Они, по данным следствия, продолжительное время за вознаграждения фиктивно ставили на учет иностранцев. Таким образом экс-полицейские нелегально оформили более тысячи мигрантов.

Возбуждены дела по статье 286 («Превышение должностных полномочий») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нанесли серию мощных ударов по Харьковской области. Какие цели им удалось поразить?

      Россия нанесла удар по базе иностранных наемников ВСУ

      Путин оценил риски роста безработицы в России

      ВСУ попытались атаковать левобережье Днепра

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 в ДНР

      Путин пообещал продолжить индексировать минимальные зарплаты в России

      Стало известно о совместном производстве БПЛА Украиной и Латвией для ВСУ

      Россиянина остановили на границе с Казахстаном с двухметровым крокодилом

      Tesla решила построить завод в Индии

      Лавров рассказал о заманивании стран Украиной при помощи меню

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше