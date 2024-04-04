Задержанного в России за незаконную миграцию главу отдела полиции уволят
МВД отстранило от службы начальника столичного отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева, задержанного по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
В отношении него проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей. При подтверждении вины Тургенева уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
Начальником отдела полиции в Коммунарке стал Павел Аршун.
Ранее 4 апреля сообщалось о задержании Тургенева и старшего инспектора отдела по вопросам миграции. Они, по данным следствия, продолжительное время за вознаграждения фиктивно ставили на учет иностранцев. Таким образом экс-полицейские нелегально оформили более тысячи мигрантов.
Возбуждены дела по статье 286 («Превышение должностных полномочий») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.