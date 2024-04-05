Следователи потребовали арестовать экс-главу ОВД «Коммунарский» Тургенева

СК требует арестовать начальника отдела полиции «Коммунарский» Тургенева

Начало событий в новости Задержанного в России за незаконную миграцию главу отдела полиции уволят

Следственный комитет (СК) России требует арестовать бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева, задержанного по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Щербинский суд Москвы.

Дата заседания об избрании экс-полицейскому меры пресечения пока не называется.

Тургенев был задержан в четверг, 4 апреля. Вместе с ним силовики задержали и старшего инспектора отдела по вопросам миграции. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, злоумышленники долгое время фиктивно ставили на учет мигрантов за деньги. Всего известно о тысяче подобных случаев. В настоящее время Тургенев отстранен от службы, в отношении него проводится служебная проверка.

