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12:58, 4 мая 2024Спорт

Дело о допинге у китайских пловцов пересмотрят

World Aquatics назначила комиссию для дела о допинге у китайских пловцов

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Международная федерация плавания (World Aquatics) назначила комиссию для рассмотрения дела о допинге у китайских пловцов. Об этом в социальной сети X написал журналист Times Мэтт Лоутон.

Он заявил, что комиссия состоит из пяти человек. Она проведет антидопинговый аудит.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало наказывать пловцов, позволив им выступить на Олимпиаде-2020.

Позднее WADA объяснило разницу в вердиктах по делам российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов. В WADA заявили, что в случае с китайскими пловцами не было никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом, а полученные данные поддерживали версию о случайном загрязнении.

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      Анастасия Борисова
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