Куклачев записал видеообращение из больницы и сообщил о своем восстановлении

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев записал видеообращение из больницы и сообщил о своем восстановлении. Ролик публикует РЕН ТВ в Telegram.

«Друзья, спасибо, что вы за меня волнуетесь и переживаете! Я восстанавливаюсь! Так что скоро мы встретимся на сцене», — сказал народный артист.

Ранее представительница Куклачева Ольга Кардокене сообщила, что врачи приняли решение оставить в больнице артиста до конца майских праздников. По ее словам, Куклачев хотел выписаться 3 мая, но его с трудом уговорили остаться в больнице. Она добавила, что близкие навестят его в Пасху.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

