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11:40, 4 мая 2024Культура

Стали известны новые подробности о состоянии Куклачева

Врачи оставили в больнице артиста Юрия Куклачева до конца майских праздников

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врачи приняли решение оставить в больнице народного артиста РСФСР Юрия Куклачева до конца майских праздников. Новые подробности о состоянии артиста стали известны РИА Новости.

«Решили оставить до конца праздников. Примерно до 13 мая. Вообще ожидалось, что сейчас выпишут, но слабенький. Он бодрый, но если поактивничает минут 15-20, то устает», — рассказала представительница Куклачева Ольга Кардокене. По ее словам, артист хотел выписаться 3 мая, но его с трудом уговорили остаться в больнице.

Представительница Куклачева также отметила, что на реабилитацию в санаторий артист поедет позже, не сразу после выписки. Она добавила, что близкие навестят его в Пасху. «Конечно, приедут все», — заключила она.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

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      Олег Давыдов
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