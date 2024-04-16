Куклачев сообщил о перенесенной остановке сердца

Куклачев рассказал о спасшем его после остановки сердца хирурге

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек и дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о случившейся у него в операционной после госпитализации остановке сердца. Его цитирует «Вечерняя Москва».

По словам артиста, его спас хирург с золотыми руками. «Он запустил мое сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь», — сообщил он.

Ранее была раскрыта дата перевода Юрия Куклачева из реанимации после инфаркта.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов.