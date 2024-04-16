Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:10, 16 апреля 2024Культура

Куклачев сообщил о перенесенной остановке сердца

Куклачев рассказал о спасшем его после остановки сердца хирурге

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек и дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о случившейся у него в операционной после госпитализации остановке сердца. Его цитирует «Вечерняя Москва».

По словам артиста, его спас хирург с золотыми руками. «Он запустил мое сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь», — сообщил он.

Ранее была раскрыта дата перевода Юрия Куклачева из реанимации после инфаркта.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Тигрица поймала крокодила и накормила им тигрят

      Неоднозначный поступок пассажира самолета вызвал гнев пользователей сети

      Машину участников СВО нашли в реке со сломанными изнутри ручками дверей

      Четвертую версию детектора дронов «Булат» запустят в серию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше