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11:42, 14 апреля 2024Культура

Куклачев раскрыл подробности перенесенной операции на сердце

Куклачев: во время операции на сердце поставили пять стентов

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom

Основатель московского Театра кошек дрессировщик Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта и раскрыл подробности перенесенной операции, пишет ТАСС.

По словам народного артиста РСФСР, в «Вегас Холле», где проходило юбилейное шоу Куклачева, дежурила бригада скорой помощи, благодаря чему медики успели вовремя среагировать. Артист добавил, что во время операции он находился в сознании, добавив, что ему поставили пять стентов. «Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», — заключил Куклачев.

12 апреля 75-летнему Юрию Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Его увезли с мероприятия на скорой. По словам его сына, артист попал в больницу из-за того, что «просто переусердствовал».

Позднее врачи сообщили, что запланировали перевести Куклачева в обычную палату в воскресенье, 14 апреля, если его состояние стабилизируется.

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      Полина Кислицына
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