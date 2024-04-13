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15:38, 13 апреля 2024Культура

Названы сроки перевода Куклачева из реанимации

Юрия Куклачева переведут из реанимации в обычную палату в воскресенье

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врачи назвали условие перевода народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации в обычную палату и назвали сроки. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 13 апреля.

По словам представителя артиста Ольги Кардокене, Куклачева запланировали перевести в обычную палату в воскресенье. Однако это произойдет, если состояние артиста стабилизируется.

«То есть динамика хорошая, еще в реанимации понаблюдать, и в палату. Если все сегодня стабильно, то завтра в палату», — сообщила агентству Кардокене.

Ранее сын народного артиста Дмитрий Куклачев рассказал, что его отец пришел в себя после экстренного хирургического вмешательства и чувствует себя гораздо лучше. Кроме того, Куклачев дал сыну советы относительно проведения шоу «Самый добрый клоун», чтобы оно продолжалось без его участия.

12 апреля Юрию Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Холле». Позже врачи, по словам гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного, заявили, что Куклачев, предварительно, перенес инфаркт.

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      Андрей Ставицкий
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