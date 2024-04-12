Стал известен предварительный диагноз Куклачева

Запашный: у Юрия Куклачева, предварительно, произошел инфаркт

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, предварительно, перенес инфаркт, сообщил в Telegram-канале гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», — написал он.

О том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на скорой.

Сын артиста рассказал, что отцу оказали медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице. Родственник указал, что Куклачев в сознании, общается. Также он допустил, что артист «просто переусердствовал».