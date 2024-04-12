Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:49, 12 апреля 2024Культура

Куклачева увезли с концерта на скорой

Юрию Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста.

Куклачева увезли с мероприятия на скорой. По словам его сына, артист «просто переусердствовал». Он также отметил, что Куклачеву оказали медицинскую помощь, в настоящий момент он находится в больнице. «Он в сознании, он разговаривает, он общается», — добавил сын.

В декабре 2021 года Куклачев рассказал, что однажды виделся с писателем Александром Солженицыным. Встреча произошла после того, как у дрессировщика сожгли дачу. Во время разговора Куклачева попросили рассказать, где он сейчас проживает. Артист отметил, что предпочитает находиться поближе к природе и владеет недвижимостью в деревне Лыково Московской области. Дом находится рядом с участком, который принадлежал Солженицыну.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      Шольц заявил о снижении военного потенциала России из-за санкций

      Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении

      Шольц высказался о влиянии антироссийских санкций на Германию

      Шольц обвинил Россию в остановке поставок газа в Германию

      Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру»

      Из затопленных домов в Оренбуржье эвакуировали 13 тысяч человек

      Куклачева увезли с концерта на скорой

      Подполковник ВСУ предрек Киеву потерю территории Украины до Днепра

      Тарасова назвала дурой канадскую олимпийскую чемпионку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше