Куклачева увезли с концерта на скорой

Юрию Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста.

Куклачева увезли с мероприятия на скорой. По словам его сына, артист «просто переусердствовал». Он также отметил, что Куклачеву оказали медицинскую помощь, в настоящий момент он находится в больнице. «Он в сознании, он разговаривает, он общается», — добавил сын.

В декабре 2021 года Куклачев рассказал, что однажды виделся с писателем Александром Солженицыным. Встреча произошла после того, как у дрессировщика сожгли дачу. Во время разговора Куклачева попросили рассказать, где он сейчас проживает. Артист отметил, что предпочитает находиться поближе к природе и владеет недвижимостью в деревне Лыково Московской области. Дом находится рядом с участком, который принадлежал Солженицыну.