Куклачев рассказал о встрече с Солженицыным после поджога дачи

Российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, что однажды виделся с писателем Александром Солженицыным. Встреча произошла после того, как у дрессировщика сожгли дачу. Подробностями он поделился с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Куклачева попросили рассказать, где он сейчас проживает. Артист отметил, что предпочитает находиться поближе к природе и владеет недвижимостью в деревне Лыково Московской области. Дом находится рядом с участком, который принадлежал Солженицыну.

«Мы с ним виделись один раз. У меня тогда сожгли дачу, я ехал на велосипеде, увидел его и остановился. Он говорит: "Ну сожгли — ничего страшного! Пойдем, покажу тебе замечательное место". И я купил дом в лесу. Я был первым, кто купил там дом, так что цена была очень низкой. Это было лет восемнадцать назад», — поделился Куклачев.

В 2020 году Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии — на тот момент артист получал около 120 тысяч рублей. Однако дрессировщик пожаловался, что денег ему с супругой хватало впритык из-за трат на бензин, жилье и коммунальные услуги.