Российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии. Об этом пишет издание StarHit.

«У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тысяч. Пенсия 45 тысяч примерно. Вместе с надбавкой за народного артиста», — сказал Куклачев в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

При этом дрессировщик кошек пожаловался, что этих денег ему с женой «хватает впритык», поскольку приходится тратиться на бензин, платить за квартиры, дом и коммунальные услуги. Кроме того, Куклачев помогает своим младшим детям.

В 2017 году Автономная некоммерческая организация «Трансперенси Интернешнл — Россия», включенная Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года, опубликовала расследование, в котором обвинила четырнадцать художественных руководителей российских театров, в том числе и Куклачева, в отмывании бюджетных средств. В ответ на это дрессировщик заявил, что его Театр кошек не имеет никаких проблем с законом.