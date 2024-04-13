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14:52, 13 апреля 2024Культура

Стало известно об изменении самочувствия Куклачева после операции на сердце

Сын Куклачева заявил, что артист чувствует себя лучше после операции на сердце

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, заслуженный артист России, художественный руководитель Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сообщил об изменении самочувствия дрессировщика после операции на сердце. Его слова цитируют РИА Новости.

Куклачев-младший заявил, что его отец пришел в себя после экстренного хирургического вмешательства и чувствует себя гораздо лучше. Самочувствие Юрия Куклачева улучшилось настолько, что он даже дал сыну советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу «Самый добрый клоун», чтобы оно продолжалось без его участия.

«Он раздавал ЦУ (ценные указания — прим. "Ленты.ру"), как, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: "Пап, успокойся, выздоравливай, все будет хорошо"», — рассказал Дмитрий Куклачев.

Мужчина также заверил, что оставшиеся представления юбилейного концерта пройдут в «Вегас Сити холле» 13 и 14 апреля. Состав артистов, за исключением Юрия Куклачева, останется прежним, на качестве шоу подобные изменения не скажутся.

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Ранее сообщалось, что 75-летнему Юрию Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас холле». Его увезли с мероприятия на скорой. По словам его сына, артист «просто переусердствовал», из-за чего в настоящий момент он находится в больнице.

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      Наталья Обрядина
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