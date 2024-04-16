Раскрыта дата перевода Куклачева из реанимации после инфаркта

Пережившего инфаркт Куклачева переведут из реанимации к выходным

Раскрыта дата перевода народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек и дрессировщика Юрия Куклачева из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, Куклачева переведут из палаты интенсивной терапии к выходным. Отмечается, что пока переживший инфаркт дрессировщик практически все время лежит и изредка встает, чтобы поесть.

Отмечается, что Куклачев находится под наблюдением медиков круглые сутки. Несмотря на проблемы со здоровьем, народный артист РСФСР размышляет о будущих спектаклях и хочет поговорить с журналистами о своем состоянии, однако пока врачи запрещают ему контакты с посторонними.

Дрессировщик планирует устроить большую пресс-конференцию после своей выписки с участием врачей, которые спасли его жизнь.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце.