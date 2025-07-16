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07:36, 16 июля 2025Силовые структуры

В истории с бракованными бронежилетами для ВС России появится новое дело

ТАСС: СК может возбудить новое дело о поставках бракованных бронежилетов в ВС РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Следственный комитет (СК) России может возбудить новое уголовное дело из-за поставки бракованных бронежилетов в Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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