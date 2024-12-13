Фигурант дела о некачественных бронежилетах признал вину

Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС России Есипов признал вину

Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал вину по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии России и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах отмечается, что фигурант уголовного дела «не намерен скрываться или иным образом препятствовать производству по делу», а также «активно сотрудничает со следствием, вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве».

Ему вменяют часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и часть 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, выделенные Министерством обороны РФ на реализацию госконтракта на поставку бронежилетов. Компания поставила в армию не менее 20 040 изделий, которые не соответствуют условиям контракта.

Ранее стало известно, что финансовый директор группы компании «Пикет» Виктория Антонова, которая является фигуранткой уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Российской армии, сотрудничает со следствием.