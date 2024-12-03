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12:32, 3 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыты новые подробности по делу о поставке некачественных бронежилетов Российской армии

Фигурантка дела о поставке плохих бронежилетов ВС РФ сотрудничает со следствием
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Финансовый директор группы компании «Пикет» Виктория Антонова, которая является фигуранткой уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Российской армии, сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Антонова и ее адвокат выступали против продления ареста, отмечая, что обвиняемая сотрудничает со следствием и не намерена скрываться. Сторона защиты также добавила, что женщина одна воспитывает своего маленького ребенка и имеет на иждивении мать, страдающую заболеваниями.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, выделенные Министерством обороны России на реализацию госконтракта на поставку бронежилетов. Компания поставила в армию не менее 20 040 изделий, которые не соответствуют условиям контракта.

28 ноября Басманный суд Москвы продлил до 3 января 2025 года арест обвиняемым по этому делу.

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