Раскрыты новые подробности по делу о поставке некачественных бронежилетов Российской армии

Фигурантка дела о поставке плохих бронежилетов ВС РФ сотрудничает со следствием

Финансовый директор группы компании «Пикет» Виктория Антонова, которая является фигуранткой уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Российской армии, сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Антонова и ее адвокат выступали против продления ареста, отмечая, что обвиняемая сотрудничает со следствием и не намерена скрываться. Сторона защиты также добавила, что женщина одна воспитывает своего маленького ребенка и имеет на иждивении мать, страдающую заболеваниями.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, выделенные Министерством обороны России на реализацию госконтракта на поставку бронежилетов. Компания поставила в армию не менее 20 040 изделий, которые не соответствуют условиям контракта.

28 ноября Басманный суд Москвы продлил до 3 января 2025 года арест обвиняемым по этому делу.

