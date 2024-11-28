Суд продлил арест обвиняемым в поставке некачественных бронежилетов в армию

В Москве суд продлил арест обвиняемым в поставке некачественных бронежилетов

Басманный суд Москвы продлил до 3 января 2025 года арест обвиняемым в поставке некачественных бронежилетов для армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Михаилу Кальченко предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ, а Виктории Антоновой — по статьям 159 и 291 УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, выделенные Министерством обороны России на реализацию госконтракта на поставку бронежилетов. Компания поставила в армию не менее 20 040 изделий, которые не соответствуют условиям контракта.

Ранее сообщалось, что в деле о некачественных бронежилетах появился новый фигурант.

