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07:30, 16 июля 2025Путешествия

Блогер описал обед в столовой российского курорта фразой «так дорого я еще не платил»

Алина Черненко

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Российский путешественник поел в столовой Архыза и описал обед фразой «так дорого я еще не платил». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что эта столовая — единственное заведение такого формата на курорте, поэтому его сотрудники «могут гнуть цены». Россиянин взял на обед порцию гречки с куриными ножками, капустный салат, пару оладий и чай. За все это ему пришлось отдать тысячу рублей.

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«В столовой в моем городе такой набор стоил бы раза в два дешевле», — посетовал путешественник.

Автор добавил, что его товарищ выбрал другой набор блюд: гречку с куриными люля, овощной и капустный салаты и бутылку Карачаевского лимонада. Его обед стоил чуть меньше 700 рублей.

«И ладно, что еда дорогая, так она еще и невкусная. Но что еще обидней — кое-кто из нас там даже траванулся», — возмутился россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер описал обед в столовой Англии фразой «дорого и невкусно». Он возмутился, что «английский завтрак» даже не включал в себя чай.

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