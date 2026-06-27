Минобороны России: ВВС России и Китая провели совместной патрулирование

Военно-воздушные силы России и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.

«Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе маневра с российской стороны были задействованы бомбардировщики Ту-95МС, а с китайской — бомбардировщики «Хун-6К».

Ранее бомбардировщики России Ту-95мс и Китая Хун-6к провели совместные учения у берегов Аляски. Они осуществили воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.