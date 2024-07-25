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11:23, 25 июля 2024Мир

Самолеты России и Китая провели учения у берегов Аляски

Минобороны: бомбардировщики России и Китая провели учения у берегов Аляски
СюжетМинобороны

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бомбардировщики России Ту-95мс и Китая Хун-6к провели совместные учения у берегов Аляски. Об этом заявили в Минобороны России.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также добавили, что суммарная продолжительность полета составила пять часов. При этом на отдельных участках самолеты России и Китая также сопровождали самолеты иностранных государств.

Ранее командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что два российских бомбардировщика Ту-95мс и два китайских самолета Хун-6к пролетели в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. Для перехвата в воздух поднялись истребители из Америки и Канады.

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      Максим Габриелян
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