США засекли бомбардировщики России и Китая в районе Аляски

NORAD: в нейтральной зоне у Аляски обнаружены бомбардировщики России и Китая

Два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских самолета H-6 пролетели в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. Об этом заявило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети X.

Инцидент произошел в среду, 24 июля. Для перехвата в воздух поднялись истребители из Америки и Канады. Отмечается, что

российские и китайские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство двух стран.

Ранее американское издание The National Interest (TNI) писало, что стратегический бомбардировщик Ту-95 благодаря своей дальности полета мог угрожать территории США. В публикации отмечалось, что сегодня Ту-95, который начали эксплуатировать в 1956 году, уязвим для современных средств противовоздушной обороны (ПВО). Однако их используют в качестве «ракетных грузовиков», которые запускают крылатые ракеты вне зоны действия ПВО противника, поэтому Ту-95 не страшны перехватчики и зенитные комплексы.