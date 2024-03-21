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14:15, 21 марта 2024Наука и техника

Назван угрожавший США российский бомбардировщик

TNI: стратегический бомбардировщик Ту-95 благодаря своей дальности угрожал США

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 благодаря своей дальности полета мог угрожать территории США. Особенности самолета назвали в американском издании The National Interest (TNI).

«Сделав выбор в пользу турбовинтовых двигателей вместо турбореактивных, чтобы достичь беспрецедентной дальности полета, Советский Союз оснастил Ту-95 способностью поражать удаленные цели, фактически превратив его в стратегическую угрозу для США», — отметил автор.

Как пишет издание, конструкторы Ту-95 не верили в способность турбореактивных двигателей обеспечить самолету необходимую дальность полета. Поэтому бомбардировщик оснастили турбовинтовыми двигателями НК-12, которые позволяют ему пролететь более 12 тысяч километров.

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В публикации подчеркнули, что сегодня Ту-95, который начали эксплуатировать в 1956 году, уязвим для современных средств противовоздушной обороны (ПВО). Однако их используют в качестве «ракетных грузовиков», которые запускают крылатые ракеты вне зоны действия ПВО противника, поэтому Ту-95 не страшны перехватчики и зенитные комплексы.

В августе заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров на предприятии «ОДК-Кузнецов» заявил, что боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое.

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      Даниил Иринин
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