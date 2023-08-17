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12:59, 17 августа 2023Наука и техника

Боевую мощность бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое

Минпромторг: боевая мощность бомбардировщиков Ту-95 повысится вдвое

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое в 2023 году, заявил глава Минпромторга России Олег Бочаров на предприятии «ОДК-Кузнецов» в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом году по программе Ту-95 благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков», — сказал министр.

По его словам, своевременное выполнение государственного оборонного заказа обеспечивается благодаря технологической оснащенности самарского предприятия.

В мае военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 по мощи равны фрегатам с крылатыми ракетами «Калибр».

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    Иван Потапов
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