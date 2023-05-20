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17:14, 20 мая 2023Наука и техника

Названы равные по мощи фрегатам с «Калибрами» российские самолеты

Военный эксперт Суконкин заявил, что Ту-160 и Ту-95 по мощи равны фрегатам с «Калибрами»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские военные могут использовать для ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракетоносцы — они по мощи равны фрегатам с «Калибрами», считает военный эксперт Алексей Суконкин. Его слова приводит News.ru.

«Предположу, что стратегический ракетоносец Ту-160 и его модификации при полной нагрузке двух барабанов несут до 12 крылатых ракет Х-101. Можете себе представить, что это такое. По мощи он и Ту-95 с 8-10 крылатыми ракетами практически равны фрегату с "Калибрами". Они натворят все что угодно», — сказал Суконкин.

Он добавил, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М и его модификации способны работать крылатыми ракетами Х-22, которые предназначены для борьбы с корабельными группами и могут переходить на гиперзвуковую скорость.

Ранее командующий Черноморским флотом Виктор Соколов рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ. По его словам, флот нанес более 180 ударов ракетами типа «Калибр» по украинским объектам, среди которых радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, авиабазы, железнодорожные станции.

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Анастасия Шейкина
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