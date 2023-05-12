Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 12 мая 2023Россия

Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ

Командующий Черноморским флотом Соколов: по объектам ВСУ ударили «Калибрами» более 180 раз
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Черноморский флот (ЧФ) нанес более 180 ударов ракетами типа «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командующий флотом Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».

Соколов уточнил, что такое количество ударов было нанесено с начала специальной военной операции.

«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — сообщил командующий ЧФ.

Также он добавил, что подразделения береговых артиллерийских войск нанесли поражение 70 объектам противника, а при взаимодействии с Воздушно-космическими силами Черноморский флот увеличил зону контроля, в которой есть возможность обнаруживать украинские беспилотники.

О последнем ударе высокоточными ракетами морского базирования сообщалось 9 мая. Тогда в Минобороны уточнили, что удар был нанесен по пунктам временной дислокации резервов ВСУ, а также по складам боеприпасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Москвичка хотела найти мужа через клуб знакомств и потеряла миллионы рублей
В Черноморском флоте заявили о сосредоточении ВСУ на проведении диверсий в Крыму
Россияне нашли способ завозить дорогие автомобили и автозапчасти в страну
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывчаткой на военных
Россиянин схватил за шею проезжавшую на самокате девочку и попал на видео
Стало известно о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции
Россияне массово устремились весной в три страны
Подросток оказался заживо погребен в яме на пляже
Пентагон призвал власти США принять военный бюджет словами «Китай не ждет»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.