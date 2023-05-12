Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Черноморский флот (ЧФ) нанес более 180 ударов ракетами типа «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командующий флотом Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».
Соколов уточнил, что такое количество ударов было нанесено с начала специальной военной операции.
«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — сообщил командующий ЧФ.
Также он добавил, что подразделения береговых артиллерийских войск нанесли поражение 70 объектам противника, а при взаимодействии с Воздушно-космическими силами Черноморский флот увеличил зону контроля, в которой есть возможность обнаруживать украинские беспилотники.
О последнем ударе высокоточными ракетами морского базирования сообщалось 9 мая. Тогда в Минобороны уточнили, что удар был нанесен по пунктам временной дислокации резервов ВСУ, а также по складам боеприпасов.