Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ

Командующий Черноморским флотом Соколов: по объектам ВСУ ударили «Калибрами» более 180 раз

Черноморский флот (ЧФ) нанес более 180 ударов ракетами типа «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командующий флотом Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».

Соколов уточнил, что такое количество ударов было нанесено с начала специальной военной операции.

«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — сообщил командующий ЧФ.

Также он добавил, что подразделения береговых артиллерийских войск нанесли поражение 70 объектам противника, а при взаимодействии с Воздушно-космическими силами Черноморский флот увеличил зону контроля, в которой есть возможность обнаруживать украинские беспилотники.

О последнем ударе высокоточными ракетами морского базирования сообщалось 9 мая. Тогда в Минобороны уточнили, что удар был нанесен по пунктам временной дислокации резервов ВСУ, а также по складам боеприпасов.