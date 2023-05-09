Российские войска нанесли удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов

МО РФ: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ и складам боеприпасов

Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по пунктам временной дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складам боеприпасов. О текущей обстановке на линии фронта отчитались в Минобороны России, полная сводка опубликована в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отметили, что военнослужащим удалось поразить все намеченные цели.

«В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях.