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15:09, 9 мая 2023Россия

Российские войска нанесли удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов

МО РФ: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ и складам боеприпасов
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по пунктам временной дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складам боеприпасов. О текущей обстановке на линии фронта отчитались в Минобороны России, полная сводка опубликована в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отметили, что военнослужащим удалось поразить все намеченные цели.

«В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях.

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Варвара Кошечкина
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