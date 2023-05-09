Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на двух направлениях

МО РФ: уничтожено до 110 солдат ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях

Российские военные уничтожили до 75 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении и до 35 военнослужащих на купянском. О потерях ВСУ на двух направлениях боевых действий 9 мая сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

Между тем на купянском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35-ти военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Ранее стало известно, что российские военные из группировки «Запад» уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении. Также российские военнослужащие сорвали три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка.