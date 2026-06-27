Способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» были найдены и наращиваются

Вооруженные силы (ВС) России нашли способы борьбы с американскими дронами «Хорнет». Об этом сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог, передает РИА Новости.

«"Хорнеты" тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться (...) Да, он поначалу наделал много шума, но сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать», — отметил он.

По словам военнослужащего, ВС России давно отработали и активно применяют защиту от FPV-дронов любого типа.

Ранее стало известно, что американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Хорнет», известные как «Марсианин», используемые Вооруженными силами Украины в прифронтовых районах. Автор уверяет, что «Хорнет» способен работать без спутниковой навигации и радиосвязи, которые заглушаются средствами радиоэлектронной борьбы.