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17:45, 23 июня 2026Наука и техника

Стало известно об «игнорировании» американскими БПЛА российских средств РЭБ

Кузякин: Американские БПЛА Hornet игнорируют российские средства РЭБ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Hornet («Хорнет»), известные как «Марсианин», используемые Вооруженными силами Украины в прифронтовых районах, благодаря оптической одометрии «игнорируют» российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом на страницах газеты «Известия» сообщил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Автор уверяет, что «Хорнет» способен работать без спутниковой навигации и радиосвязи, которые заглушаются средствами РЭБ. «Он летит без антенн и связи, находя дорогу и мишени исключительно с помощью машинного зрения», — утверждает автор.

Кузякин отмечает, что соответствующая технология получила развитие благодаря первому на Марсе вертолету Ingenuity. «На Марсе нет спутников навигации, а сигнал с Земли идет слишком долго. Поэтому марсианский дрон ориентировался сам: его камера смотрела вниз и корректировала полет в зависимости от движений марсианской поверхности под ним. Для этого дрону даже не нужно было знать карту местности», — говорится в публикации.

Кузякин отмечает, что принятие решения о нанесении удара Hornet происходит без участия человека, что противоречит законам США. Чтобы обойти соответствующие правовые трудности, выпускающая БПЛА американская компания Swift Beat вошла в состав эстонского холдинга Volya Robotics. «Эстонская юрисдикция — это легальный способ вывести разработку из-под юрисдикции судов США», — пишет автор.

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В мае Кузякин заявил, что боевые дроны постепенно переходят на машинное зрение и отказываются от спутников Global Positioning System (GPS), сигнал от которых может подменяться.

На поверхность Красной планеты марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity высадился в феврале 2021 года.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пролетев за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов. Технологии Ingenuity планируется использовать для первой в истории человечества доставки грунта с Марса на Землю.

Летательный аппарат, по данным НАСА, утерян из-за особенностей рельефа планеты.

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